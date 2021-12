Competição de estudantes empreendedores dará US$ 25 mil a vencedor

Considerada a principal competição global de empreendedorismo entre estudantes, o Global Student Entrepreneur Awards está com inscrições abertas para sua edição brasileira até o próximo dia 8 de janeiro, no site do GSEA Brasil. A iniciativa busca negócios inovadores realizados por universitários ou pós-graduandos e premia os três melhores do país e do mundo com até 25.000 dólares.

Promovida pela Entrepreneurs Organization, a competição terá uma seletiva para escolher os 12 candidatos que disputarão a final nacional. Os três primeiros colocados vão representar o Brasil na final global e já receberão 15.000 reais, 10.000 reais e 5.000 reais, respectivamente.

Os finalistas de mais de 50 países participantes então apresentam seus projetos empreendedores para uma banca de jurados. O prêmio será de 25.000 dólares ao primeiro colocado, 10.000 dólares ao segundo, e 5.000 dólares ao terceiro.

Todos os participantes serão acompanhados por empreendedores selecionados pelo GSEA, com a finalidade de prepará-los para a competição.

Podem se inscrever na competição estudantes de graduação ou pós-graduação (desde que com intervalo não maior do que um ano entre o fim da graduação e o início da pós) de até 30 anos de idade que sejam donos e estejam gerindo uma empresa há no mínimo 6 meses consecutivos (anteriores à inscrição) e tenham gerado receita de no mínimo 2.500 reais ao ano e já tenham recebido investimento de no mínimo 5.000 reais.

Em 2019, o Brasil teve um de seus representantes como o terceiro colocado da final global, o economista carioca Gustavo Fuga. Formado pela USP e fundador da 4YOU2, escola de inglês que atende áreas carentes, ele recebeu um prêmio de 5 mil dóares e mais 50 mil dólares de créditos da Amazon Web Service.