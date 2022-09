Como Soraya Thronicke lucrou com fala sobre ‘vara curta’ de Bolsonaro

Dados da startup O Pauteiro, compilados pelo software da Vox Radar, mostram que a senadora Soraya Thronicke ganhou destaque durante o debate de VEJA – realizado em parceria com o SBT, CNN Brasil, Terra, NovaBrasil FM, Estadão/Eldorado — por causa da fala em que advertiu Jair Bolsonaro para que ele “não cutuque a onça com sua vara curta”.

A frase impulsionou as menções ao nome da presidenciável do União Brasil no Twitter, fazendo a candidata figurar à frente de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) em postagens e interações. Das 18.200 publicações com citações a Soraya ao longo do debate, 5.600 contém o termo “vara curta”, há ainda 2.300 menções ao termo ‘onça’ e 1.400 à palavra ‘cutuque’. Ao todo, ela gerou 330.600 interações no Twitter.

O pedetista Ciro Gomes foi citado em 11.200 postagens, gerando um total de 245.700 interações no Twitter. O termo com mais ocorrências relacionadas a ele foi ‘Bolsonaro’ (2.500 ocasiões), com as principais postagens repercutindo o “cochicho” entre os candidatos enquanto Soraya dizia que “o presidente mente”.

Já Simone Tebet, foi citada em 10.900 publicações, com 276.400 interações. O embate entre a candidata e Padre Kelmon, que a questionou sobre aborto, fez com que o termo ‘padre’ estivesse presente em 1.100 das postagens sobre Tebet. O termo ‘feminismo’, utilizado de forma deturpada por Kelmon, apareceu em mais de 500 postagens.