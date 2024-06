Como será terceiro encontro de Lula com o Conselhão, no Itamaraty

Recriado em maio do ano passado depois de ser extinto por Jair Bolsonaro, o Conselhão terá nesta quinta-feira sua terceira reunião plenária, com a participação do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de outros ministros do governo. O evento está marcado para começar às 9h e vai acontecer ao longo do dia no Palácio Itamaraty, em Brasília, onde ocorreu o primeiro.

O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável é composto por mais de 200 integrantes, entre empresários, líderes de movimentos sociais e representantes da sociedade civil. Segundo o Planalto, o objetivo deste encontro debater sugestões relacionadas à formulação de políticas com o objetivo de reduzir desigualdades e fomentar o desenvolvimento econômico sustentável do país.

Coordenador do órgão, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai fazer a abertura da reunião, na qual também deverão falar Alckmin e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima).

À tarde, Padilha e a ministra-interina da Casa Civil, Miriam Belchior, vão comandar uma mesa de debate entre conselheiros.

A terceira reunião do Conselhão acontece mais de seis meses após a segunda, realizada no Palácio do Planalto no dia 12 de dezembro do ano passado. Na ocasião, Lula deu um chá de cadeira de uma hora e meia nos participantes e discursou diante de praticamente metade das cadeiras colocadas no Salão Nobre do palácio já vazias.