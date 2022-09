Como será o último programa eleitoral de Soraya Thronicke

Após uma campanha curta, em que foi alçada à condição de presidenciável de última hora, a senadora Soraya Thronicke aproveitou o seu último programa eleitoral na TV para se dirigir aos eleitores e agradecer, comprometendo-se a “seguir na vida pública fazendo o que é certo”. A peça da candidata do União Brasil, que teve 1% das intenções de voto nas mais recentes pesquisas dos principais institutos, será exibida nesta quinta-feira, último dia das propagandas antes do primeiro turno.

“Meu nome é Soraya Thronicke. Eu sou advogada, casada, mãe, senadora da República e candidata a presidente. E foi assim que eu me apresentei aqui há pouco mais de 30 dias. E você me recebeu na sua casa. Nesse tempo tão curto, eu pude conhecer ainda mais de perto o Brasil que sofre. Sofre não apenas por fome de comida, mas por fome de justiça e esperança”, diz a candidata no início do vídeo.

Ela então relata que participou de debates e expôs as suas ideias e do seu partido, “sempre de maneira clara, honesta, direta e sincera”. “Aprendi muito. É por isso que eu quero dizer pra você: muito obrigada. E é com essa gratidão que eu selo um compromisso contigo. Seguirei na vida pública sempre fazendo o que é certo. Eu não vim pra brincar, eu vim pra ficar”, complementa a senadora, que está prestes a completar a metade do seu mandato de oito anos.

Ao se comprometer em diminuir a dor dos brasileiros que “hoje estão na fila do SUS, na fila da comida, na fila do emprego, na fila do osso, na fila da desesperança”, ela faz críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro, a quem apoiou em 2018. “Eu quero tirar o Brasil da fila do atraso. E, mais do que isso, quero tirar o Brasil do risco que é perder a nossa democracia, do risco que é perder a nossa liberdade num governo autoritário. Do risco de repetir os erros do passado e os cometidos na pandemia”, declara.

“O Brasil não precisa de grosserias nem de mentiras, precisa de verdade, união e trabalho, muito trabalho. Ofereço toda a minha energia e a coragem que você viu pra seguir fazendo o que é certo. No domingo, a responsabilidade é toda sua, vote com a sua verdade”, conclui Soraya, pedindo os votos dos eleitores.

Assista ao programa:

