Como será o evento dos 100 dias do governo Lula no Planalto

No dia em que seu governo completa 100 dias, o presidente Lula fará o discurso de abertura de uma reunião com seus 37 ministros no Palácio do Planalto, a partir das 10h desta segunda-feira. A princípio, apenas este pronunciamento com o balanço do primeiro ciclo da gestão e alguns anúncios será transmitido ao público.

Apesar da marca, o evento não deve ter caráter de comemoração. A ideia da reunião foi mostrar que o governo quer trabalho e não festa.

O slogan escolhido para os 100 dias foi “O Brasil voltou”. Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar mostra que a frase agora usada pelos petistas foi uma das marcas da gestão de Michel Temer, o ex-vice de Dilma Rousseff.

O ex-presidente, ao ver que o petista havia copiado seu lema, até achou graça. “Essa foi a marca do meu governo. Falei em Davos e foi um sucesso”, relembra o emedebista.