Como será o dia de votação de Simone Tebet

A tradição eleitoral brasileira diz que, no dia do pleito, o candidato que concorre a um cargo majoritário faz o “V de vitória” com as mãos e posa para as câmeras na saída da cabine de votação. Neste domingo, será a primeira vez nos 20 anos da carreira política de Simone Tebet (MDB) que ela cumprirá o rito como concorrente à presidência da República.

Tebet votará às 9h em uma escola estadual na região central de Campo Grande (MS) e logo em seguida embarca para São Paulo, onde acompanhará, ao meio dia, o voto de Baleia Rossi (MDB) no campus da USP em Ribeirão Preto. O presidente do MDB é candidato à reeleição a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado.

Às 15h30, Tebet estará na zona sul da capital paulista para acompanhar o voto de sua candidata a vice, Mara Gabrilli (PSDB), em uma seção eleitoral na Universidade Paulista. A emedebista irá acompanhar a apuração no fim do dia em um local ainda não não divulgado.