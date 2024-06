Como será a usina de energia solar do STF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Neoenergia Brasília e o STF assinam, nesta quarta, uma parceria para a construção de duas usinas solares que irão abastecer o órgão com energia limpa e renovável e ajudar na redução do consumo da instituição.

Com um investimento estimado de 1 milhão de reais, por meio do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o projeto, que será instalado em edificações anexas ao prédio principal do órgão, na Praça dos Três Poderes, prevê uma economia anual aproximada de 275.000 reais aos cofres públicos.

A instalação e operação das usinas deve ocorrer até o final do ano.