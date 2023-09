Como será a primeira conversa de Lula e Campos Neto no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Foram semanas de negociação para que esse dia chegasse. Nesta quarta, depois de nove meses de mandato, o presidente da República vai finalmente conversar pessoalmente com o presidente do Banco Central do país governado por ele.

A aproximação de Lula e Roberto Campos Neto se deu por iniciativa do chefe do BC, que pediu o encontro e irá até o presidente acompanhado de seu principal interlocutor no governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

As negociações começaram há semanas, mas o calendário de viagens de Lula atrapalhava.

“É a retomada da normalidade”, diz um aliado de Campos Neto no governo.

“Será uma conversa institucional, de avaliação da economia e de cenários”, diz um interlocutor do governo.