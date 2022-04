Como será a estreia de Tarcísio na propaganda do Republicanos

Tarcísio de Freitas, a aposta bolsonarista ao governo de São Paulo nas eleições deste ano, estreará na propaganda partidária do Republicanos na próxima quinta-feira em uma inserção de trinta segundos na TV aberta ao lado do presidente do partido, o deputado Marcos Pereira.

O ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro dirá brevemente que aceitou o desafio de tornar o estado de São Paulo um estado “ainda maior”. Ele dirá ainda que caminhará com o Republicanos, o partido ligado a Igreja Universal do Reino de Deus e que é um dos três que dará suporte à reeleição de Bolsonaro, ao lado do PL do presidente e o PP. Ao final, Marcos Pereira convidará as pessoas se filiarem ao partido.