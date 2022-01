Como se não bastasse Ômicron e influenza, país agora tem super fungo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desgraça pouca é bobagem no Brasil. Não bastasse os surtos da variante Ômicron e da nova cepa do vírus da gripe, agora o país registrou o caso de um super fungo que pode ser resistente a medicamentos.

A Anvisa emitiu um alerta para a ocorrência do terceiro caso no país da chamada “Candida auris”, doença provocada pelo agente microscópico que provoca a candidíase e que não reage a remédios antifúngicos encontrados no mercado atualmente.

O micro-organismo foi encontrado em dois pacientes de um hospital público do Recife. Autoridades ainda estão avaliando outro caso suspeito.

A última vez que a presença do fungo foi confirmada no Brasil foi na Bahia, em 2020.

A agência de vigilância sanitária afirmou que trata-se de “um fungo emergente que representa uma séria ameaça à saúde pública”.