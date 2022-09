Como os petistas vão usar pandemia para desgastar Bolsonaro no eleitorado

Alinhado à campanha de Lula ao Planalto, o Grupo Prerrogativas começou a divulgar recentemente nas redes um vídeo que explora falas de Jair Bolsonaro durante a pior fase da pandemia de Covid-19 que já matou quase 700.000 brasileiros em todo o país.

O resgate da atuação do presidente tenta introduzir na reta final de campanha o debate sobre a negligência do governo na condução do combate à crise sanitária e como as escolhas de Bolsonaro afetaram as vidas de milhares de brasileiros que perderam familiares e amigos para o vírus. A intenção, além de resgatar episódios polêmicos, é reforçar a rejeição ao presidente.

O vídeo promove o lançamento de um documentário que será lançado no dia 22 de setembro: “Eles poderiam estar vivos — Como Bolsonaro foi responsável por mais da metade das mortes na pandemia”.