Como os ministros do STF reagiram ao domingo de atos bolsonaristas

Jair Bolsonaro convocou, a tropa pediu dinheiro a empresários para financiar carros de som e outras coisas mais, mas o domingo de atos golpistas terminou esvaziado nos pontos de concentração dos bolsonaristas pelo país.

Com um forte núcleo de segurança sempre monitorando os passos dos radicais, os ministros do STF tiveram um tranquilo domingo de descanso. Ninguém perdeu o sono por causa do barulho da semana passada, que antecedeu aos atos.

Diferentemente do 7 de setembro, os ministros não ficaram ao telefone avaliando cenários e tratando os atos como uma “crise”. Foi mais do mesmo. “A expectativa na Corte era de manifestações com baixa adesão, o que se confirmou”, diz uma fonte da Corte.