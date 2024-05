Como os governadores de MT e ES avaliam resposta de Lula ao desastre no RS

Em Nova York para participar de eventos sobre o Brasil nesta semana, os governadores Mauro Mendes, de Mato Grosso, e Renato Casagrande, do Espírito Santo, fizeram avaliações sobre a atuação do presidente Lula diante da tragédia socioambiental no Rio Grande do Sul.

Mauro Mendes, do União Brasil, apontou um duplo desafio para Lula nesta fase do governo: comandar a reconstrução do estado e vencer a guerra da comunicação nas redes. E, na opinião dele, o presidente ainda está perdendo:

“O trabalho ainda depende do tempo. As água não baixaram ainda, mas a comunicação é o grande desafio de Lula. O que será dito do trabalho do governo nessa tragédia depende disso”, disse o governador ao Radar.

Já Casagrande, que é do PSB, avalia que o petista pode reverter sua crise de popularidade e a imagem de seu governo se a resposta for eficaz no estado.

“Há um desafio muito grande no Rio Grande do Sul, mas o presidente pode de fato mudar sua situação no governo, se o trabalho for eficiente”, afirmou o chefe do governo capixaba.