Como os aliados tentam levantar Bolsonaro nesta segunda

Atualizado em 31 out 2022, 08h35 - Publicado em 31 out 2022, 08h21

Aliados do presidente Jair Bolsonaro dizem que o clima é de tranquilidade no Palácio da Alvorada, após a derrota no segundo turno para Lula.

A turma espera que o presidente reconheça nas próximas horas a vitória do petista e anuncie o início do seu trabalho para mobilizar as oposições. “O presidente está tranquilo e não vai criar dificuldades”, diz um interlocutor do Planalto.

Com mais de 58 milhões de votos no segundo turno e uma bancada importante no Congresso, o bolsonarismo conseguiu obter capilaridade para fazer uma forte oposição ao próximo governo. É nessa frente que aliados de Bolsonaro tentarão trabalhar agora. Jogando nos erros do PT e tentando preparar o terreno para daqui a quatro anos.

“Para se eleger em 2018, o capitão começou sua campanha um dia depois da eleição de Dilma Rousseff em 2014. Ele pode refazer esse caminho, agora com muito mais gente ao lado dele, levantando a bandeira dele no Parlamento e nos estados”, diz um aliado.