Como o Planalto analisou as falas vazadas do comandante do Exército

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se era para queimar, a tal gravação do comandante do Exército, Tomás Paiva, lastimando a eleição de Lula, teve efeito contrário: reforçou a imagem legalista do general junto ao Planalto.

O Radar abordou o tema nesta semana, depois de conversar com fontes do governo sobre o conteúdo das falas, e constatou que o comandante se fez entender tanto na Defesa de José Múcio quanto no gabinete de Lula.