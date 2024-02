Como o general Tomás Paiva soube da batida da PF no Exército

A exemplo do que ocorreu quando a Polícia Federal prendeu Mauro Cid, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, soube da ação contra militares da caserna apenas na véspera — ou seja, nesta quarta à noite — da deflagração das buscas e das prisões ordenadas por Alexandre de Moraes, do STF.

Nesta quinta, além de bolsonaristas da reserva do Exército, os agentes estiveram nas vilas militares da caserna em Goiás e no Amazonas. Militares foram destacados pelo comandante para acompanhar as buscas, cooperando com as investigações e sem criar ruídos.