Como o encontro de Lula e Randolfe distanciou a Rede de Ciro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O encontro do ex-presidente Lula (PT) e do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) nesta sexta, em São Paulo, evidenciou ainda mais a já existente divergência na sigla de Marina Silva sobre as eleições deste ano.

Se, por um lado, integrantes da Rede pregam abertamente o apoio a Lula já no primeiro turno, outros — como o da ex-senadora — defendem a construção de um candidato da chamada terceira via, na figura de Ciro Gomes (PDT).

Marina, inclusive, já foi cotada para ocupar a vice na chapa do pedetista — o problema, dizem aliados, tem nome e sobrenome: João Santana. O marqueteiro à frente da candidatura de Ciro foi o mesmo responsável pela campanha de Dilma, em 2014, que bateu forte em Marina.

“Foi uma conversa boa, que teve como objetivo discutir o futuro do Amapá e do Brasil. Os tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro!”, publicou Randolfe após o encontro.

O senador reuniu-se, ainda, com Guilherme Boulos e Juliano Medeiros, do PSOL — as legendas estão construindo uma federação “além de uma união, fortalecida e guiada pelo povo”, declarou Randolfe.