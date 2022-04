Como o banqueiro Abdalla pretende atuar na cúpula da Petrobras

Bilionário do Banco Clássico, o banqueiro Juca Abdalla foi eleito integrante do Conselho de Administração da Petrobras nesta quarta ao lado de outro nome indicado por seu grupo, no caso, Marcelo Gasparino. A cúpula da estatal é formada por 11 conselheiros e agora será dividida entre seis nomes do governo, quatro dos minoritários e um dos trabalhadores.

A ampla votação de Abdalla e de Gasparino junto aos acionistas minoritários — receberam mais votos do que todos os demais candidatos do governo — mostrou a capacidade de articulação de um grupo diante das crescentes interferências políticas do governo na estatal.

Ex-conselheiro da estatal e representante de Abdalla, Leonardo Antonelli diz que a chegada do banqueiro a Conselho Administrativo da petroleira dará mais segurança aos acionistas que rejeitam as pressões políticas do governo.

“Quando uma empresa de capital aberto do porte da Petrobras, que sofre constantes pressões políticas, tem um ‘dono’ no Conselho de Administração, no caso Juca Abdalla, os minoritários podem ter a certeza de um olhar atento às melhores práticas de governança”, diz Antonelli.