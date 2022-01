Como nos tempos de Lula, governo Bolsonaro olha para o Irã

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina vai fazer um giro internacional em fevereiro. Aproveitando a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia, Cristina, que deve deixar o governo nos próximos meses para se candidatar, vai ter reuniões com autoridades do país para “estreitar relações bilaterais no campo da agricultura”.

Depois de passar por Moscou, Cristina irá a Teerã, no Irã, com o mesmo objetivo de abrir caminhos para negócios com aquele país. O giro internacional começa no dia 12 e vai até o dia 20.