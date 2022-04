Como Moro pode ter sepultado sua candidatura ao Planalto

Sergio Moro trocou o Podemos pelo União Brasil. Foi ao novo partido sem nenhuma garantia de que será candidato ao Planalto.

A negociação de Moro deu-se com a ala do antigo PSL de Luciano Bivar, sem qualquer combinação com a ala do DEM de ACM Neto e Ronaldo Caiado. A divergência entre os grupos sobre o papel de Moro nas eleições ficou clara na nota divulgada nesta quinta por Neto.

Se Moro quer ser candidato ao Planalto, tinha de ter combinado com os russos. A nova organização do União Brasil possui dispositivos que permitem ao grupo de ACM vetar a candidatura de Moro. Na política, claro, tudo é possível, inclusive Moro conseguir conquistar corações na nova sigla. O grupo que resiste a Moro controla 49% do partido. Para aprovar uma candidatura, Moro precisa ter 60% do partido. A conta não fecha.

O cenário atual, no entanto, mostra que são pequenas as chances de o ex-ministro de Jair Bolsonaro reunir apoio suficiente para tal projeto. No melhor dos cenários, deve disputar uma vaga como deputado federal. Se as pesquisas ajudarem, a coisa pode mudar? Figuras como Ronaldo Caiado e Davi Alcolumbre toparão apoiar o ex-juiz? Moro trocou o certo no Podemos por algo bem duvidoso.