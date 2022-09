Como Lula reagiu ao ser chamado de ex-presidiário por Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula, segundo aliados que integram a campanha petista, ficou impressionado com a “falta de liturgia” de Jair Bolsonaro no debate da Band.

Velho de guerra em debates, o petista não esperava ser insultado pelo presidente, que o chamou de “ex-presidiário”, durante a transmissão do programa. Lula, segundo um aliado, diz que travou duros embates com diferentes adversários políticos, mas os candidatos costumavam ter “liturgia” no trato.

Algo que, todos sabem, não existe em Bolsonaro.