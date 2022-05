A reação de vizinhos à chegada de Lula e Janja em novo endereço em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula e Janja mal se instalaram no novo endereço em Alto de Pinheiros, bairro chique de São Paulo, e a presença do casal já causa alvoroço na vizinhança — e o motivo nada tem a ver com política.

Depois que o ex-presidente chegou ao bairro, a associação de moradores do City Boaçava começou a discutir com celeridade um projeto que atende a uma demanda antiga dos residentes e que visa restringir o acesso de carros às ruas da região, com a instalação de cancelas e portarias.

Apesar da proposta ter certa resistência, a maioria dos moradores é favorável às medidas para aumentar a segurança, motivados principalmente pela alta de assaltos na região.