Como foi o mais recente encontro de Moraes e Bolsonaro

Na posse do ministro do STJ Luis Felipe Salomão como novo corregedor nacional de Justiça, no CNJ, Jair Bolsonaro encontrou novamente o chefe do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

O que fez o presidente ao cruzar com o ministro? Reclamou da operação contra empresários bolsonaristas? Reclamou das investigações que miram seus filhos e aliados? Nada. Bolsonaro e Moraes se abraçaram amistosamente.