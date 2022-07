Como foi o encontro de Lula com a bancada lulista no Congresso

O ex-presidente Lula reuniu nesta quarta em Brasília mais de cem deputados e senadores que são apoiadores de sua campanha à presidência neste ano. O petista falou brevemente com parlamentares do seu partido e de legendas como PSB, PSOL, PCdoB, Solidariedade e Rede. Ao fim do encontro, ocorrido no teatro do hotel Meliá, os presentes posaram para uma foto, com a maioria fazendo o sinal de “L” com as mãos.

Segundo o Radar ouviu de congressistas que estiveram na reunião, o ex-presidente disse que, caso seja eleito, precisará de uma bancada federal forte que dê sustentação ao seu futuro governo. Lula prometeu falar em seus discursos pelo país da necessidade de eleger legisladores alinhados com a sua visão de mundo. Ele prometeu se envolver nas campanhas nos estados e também cobrou engajamento dos aliados.

“Foi uma reunião para nos colocarmos na campanha, para nos estimular a participar mais e para tirarmos aquela foto ao lado dele”, disse uma pessoa que participou do encontro.