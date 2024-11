Como foi a reação aos ataques de Maduro nos bastidores do governo Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Inconformado com o veto do Brasil à entrada da Venezuela nos Brics, o ditador Nicolás Maduro subiu o tom, convocou embaixador e atacou o chanceler Mauro Vieira e Celso Amorim, assessor especial de Lula.

Nos bastidores de Brasília, um integrante do governo brasileiro que acompanhou o imbróglio reagiu com ironia à verborragia do venezuelano: “o fracasso subiu à cabeça”.

A narrativa por aqui é bem diferente da de Caracas: “Eles quiseram virada de mesa quando já estavam fora”.