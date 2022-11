Como foi a primeira conversa de Lula e Cláudio Castro

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), telefonou a Lula (PT) no fim da tarde desta segunda-feira e deu-lhe os parabéns pela vitória sobre o seu aliado Jair Bolsonaro (PL). Segundo uma pessoa que acompanhou a ligação contou ao Radar, a conversa transcorreu em tom “carinhoso e afetuoso” entre os dois.

Reeleito governador no primeiro turno das eleições, Castro prometeu e cumpriu a palavra de não atacar Lula no segundo turno. O petista disse na conversa de cerca de dez minutos ao telefone com o governador que o “governo federal não faltará ao Rio” e que o Estado é importante no plano de retomada dos investimentos e da economia no país.

Os dois combinaram de ter um encontro pessoal ainda este ano, antes da posse, uma espécie de “reunião de trabalho”, de acordo com um interlocutor de Castro. O governador fluminense pediu uma atenção de Lula para investimentos no Rio, como a retomada da indústria naval, a finalização da construção da usina nuclear de Angra 3, a operacionalização do antigo Comperj em Itaboraí, entre outras demandas.

Castro também ligou para Bolsonaro na tarde de ontem. Em uma ligação “não muito demorada”, segundo um auxiliar, o governador agradeceu o apoio na eleição e parabenizou o presidente pela caminhada ao longo da campanha. Prometeu que seguiriam juntos em “prol do povo fluminense”.

Segundo uma pessoa próxima a Castro, o governador ordenou que a PM fosse despachada para bloqueios nas estrada para apoiar os trabalhos da PRF. De acordo com essa fonte, a expectativa dentro do Palácio Guanabara é a de que até o final do dia desta terça as estradas no Rio deverão estar totalmente liberadas de protestos.