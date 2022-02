Como foi a conversa de Lula e Márcio França em SP

O ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) voltou a defender a ideia de que seu partido e o PT — que negociam formar uma federação partidária — se orientem pelos resultados de pesquisas de intenção de voto para definir qual nome será lançado ao Palácio dos Bandeirantes.

França e o ex-presidente Lula se encontraram nesta terça, em São Paulo, e o petista se mostrou “receptivo” à sugestão, diz o ex-governador.

Por enquanto, as legendas enfrentam um impasse: nem o PSB quer abrir mão de França e nem o PT quer abrir mão de Fernando Haddad. França, inclusive, reafirmou após o encontro com Lula que vai estar de novo nos debates para governador deste ano — contra ninguém menos do que João Doria. O pessebista ironizou a fala do tucano, que admitiu a possibilidade de abrir mão da candidatura à presidência em prol de um nome mais bem colocado da terceira via.

O argumento principal de França para ser o escolhido para concorrer ao governo na federação PT-PSB é o de que seu nome, em relação ao ex-prefeito de São Paulo, é o que tem menos rejeição, e o único capaz de furar a bolha do eleitorado de centro-direita.

A última pesquisa Ipespe, divulgada na sexta, mostra que Haddad tem 38% dos votos com o apoio do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin — ambos costuram uma aliança para que o ex-tucano seja vice do petista na eleição para o Palácio do Planalto.

Sem Haddad, França aparece na liderança e tem praticamente o dobro das intenções em relação ao segundo colocado, Tarcísio de Freitas. O ex-governador de São Paulo alcançaria 31% dos votos num cenário sem Haddad e o ministro bolsonarista chegaria a 15%. No cenário com Haddad, Tarcísio aparece com 25% dos votos.