Como foi a conversa de Haddad com líderes do Senado sobre o Carf

A primeira reunião de Fernando Haddad com líderes do Senado na Fazenda foi amistosa, como vídeos e fotos da conversa demonstram.

Os senadores, ainda desconfiados em relação ao texto do governo sobre a MP do Carf, toparam pelo menos conversar sobre uma saída intermediária para a proposta de retomar o voto de qualidade no órgão.

Além de Haddad, o ministro Alexandre Padilha esteve no encontro. Há disposição, por parte do Senado, de trabalhar de forma proativa na discussão do texto.

“Foi importante como uma primeira reunião. Haddad apresentou os argumentos do governo. Agora, vamos debater no Senado o tema”, diz o líder do Podemos, senador Oriovisto Guimarães.

O líder do PT na Casa, senador Fabiano Contarato, disse, após a conversa, que esse tipo de reunião irá se repetir com frequência para aproximar politicamente o governo e as esquipes técnicas do Parlamento.

A reunião, como mostra o vídeo abaixo, teve até piada sobre… voto impresso.

