Como foi a conversa de Datena e Tarcísio em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

O apresentador Luiz Datena se encontrou com Tarcísio de Freitas nesta semana na casa de Fábio Wajngarten.

Os dois conversaram longamente sobre as propostas do ministro para fazer avançar os projetos de infraestrutura em São Paulo, além de liderar pautas defendidas pelo bolsonarismo no estado.

Datena procura um partido e uma chapa para disputar uma cadeira no Senado. Já Tarcísio adoraria ter o apresentador ao seu lado na disputa. “A conversa foi muito boa. Deu liga”, diz o anfitrião.