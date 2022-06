Como deve ser o discurso de Bolsonaro no Fórum Brasil-OCDE

Jair Bolsonaro vai ao Itamaraty nesta terça para discursar na abertura do Fórum Brasil-OCDE. Como o Radar mostrou na semana passada, os ministros do governo andam disputando aos gritos os espaços nesse “futuro” do governo dentro da organização.

Nesta segunda, Paulo Guedes deu a linha do que deve ser a postura de Bolsonaro nos debates sobre a entrada do Brasil no organismo. Antes cuidadoso nos discursos, o Brasil agora chega ao fórum com a postura de quem acredita ter algo a barganhar.

A guerra na Ucrânia, na avaliação do governo, colocou o Brasil em posição privilegiada na discussão sobre energia e alimentos. O governo acredita que terá sua entrada facilitada agora que a Europa precisa buscar outras parcerias para reduzir a dependência da Rússia.

“O Brasil é parte da segurança energética do ocidente, particularmente da Europa – que tá com 40% do gás natural vindo da Rússia –, eles já sabem que dependem do Brasil. Então, deve ser mais rápido o nosso acesso à OCDE, deve ser mais rápido fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, porque, tanto do ponto de vista de segurança alimentar e energética, o Brasil é peça decisiva”, disse Guedes.