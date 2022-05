Como Cesar Maia se encaixa na chapa de Santa Cruz ao governo do RJ

Aposta de Eduardo Paes (PSD) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro neste ano, Felipe Santa Cruz (PSD) esteve nesta quarta em São Paulo para um almoço com Rodrigo Maia (PSDB).

Os dois conversaram sobre o apoio da federação do PSDB com o Cidadania à candidatura de Santa Cruz ao Palácio Guanabara. Está em discussão a possibilidade de o pai de Maia, o ex-prefeito do Rio Cesar Maia, compor a chapa, mas os dois ainda não se encontraram pessoalmente para debater o assunto.

Santa Cruz diz que gosta da ideia de ter Cesar Maia em sua chapa, já que ele ele agregaria experiência de campanha e de gestão ao candidato que disputa pela primeira vez um cargo majoritário e ainda é desconhecido da maior parte da população do Rio.

A aliança com a centro direita representada pelo PSDB seria também uma forma de Santa Cruz, que é visto como alguém de esquerda, ampliar o debate com outros setores da sociedade. Embora se encontrem atualmente em espectros ideológicos distintos, as famílias de Santa Cruz e de Maia lutaram do mesmo lado contra a ditadura militar brasileira. Maia, como militante do Partido Comunista, precisou se exilar no Chile enquanto o pai de Santa Cruz, Fernando, foi desaparecido pelo regime quando era estudante em São Paulo.

“A luta pelo estado democrático de direito no Brasil é uma parte convergente na história das nossas famílias. Agora estamos conversando para defender o Rio desse governo que além de alinhado com o bolsonarismo que coloca a democracia em risco é também um governo clientelista que agrada a velhas forças políticas que destruíram o nosso estado”, disse Santa Cruz.

A coluna procurou Cesar Maia que desconversou. Ele disse que ficou sabendo da articulação pelas notícias da imprensa. Por ora, o PSD de Paes e de Gilberto Kassab só tem o apoio do PSDB e do Cidadania no Rio. A parceria com o PDT anunciada em fevereiro aparentemente não irá se concretizar e os partidos devem compor chapas diferentes no Estado.