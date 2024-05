Como Bolsonaro pretende ajudar as vítimas da tragédia climática no RS

Depois de um período internado para tratar de problemas de saúde, Jair Bolsonaro vai retomar sua agenda de viagens pelo país na próxima semana. Acompanhando o que acontece no Rio Grande do Sul, o ex-presidente decidiu liderar uma campanha de doações a famílias atingidas pela tragédia climática nas cidades gaúchas.

A ideia de Bolsonaro é realizar agendas nos estados para mobilizar apoiadores em torno de doações aos gaúchos. A primeira viagem do ex-presidente com esse propósito será por cidades do interior de São Paulo.

Bolsonaro não pretende, nesse primeiro momento, visitar o Rio Grande do Sul. Avalia que pode ajudar mais promover essa campanha de doações do que presencialmente no estado.

Até ser internado com um quadro de infecção na perna, Bolsonaro vinha em franca campanha pelos candidatos a prefeito do seu campo aliado no país. No fim de abril, o Radar mostrou que o ex-presidente já havia visitado 37 cidades em 13 estados neste ano.