Como Bolsonaro motivou o ataque de Lula ao PSDB

Lula bateu pesado no PSDB nesta semana ao decretar o fim do partido durante uma fala em São Paulo. A fala do petista surgiu no momento em que aliados dele tentavam atrair tucanos históricos para a “candidatura movimento” do petismo contra Jair Bolsonaro e em defesa da democracia.

Um aliado de Lula explica que o ataque ao PSDB partiu de uma constatação: “Lula até fala com tucanos históricos, mas percebeu que a base do PSDB é toda Bolsonaro”.