Como Barroso busca se aproximar do Congresso e barrar pautas anti-STF

Atualizado em 30 out 2023, 17h15 - Publicado em 31 out 2023, 06h01

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, tem intensificado suas relações com o Congresso em meio ao debate no Senado de propostas que alteram o funcionamento da Suprema Corte brasileira.

Nos últimos dias, recebeu a senadora Tereza Cristina (PP-MS), um dos principais nomes da oposição ao governo Lula. Recebeu também o líder da bancada ruralista na Câmara, deputado Pedro Lupion (PP-PR), que se movimenta contra o veto do presidente a respeito do projeto do Marco temporal.

E, na última semana, esteve com o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), aliado de Lula. Entre os temas do encontro esteve a atuação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na condução do Senado. E ambos elogiaram o presidente Pacheco.

A interlocutores, Barroso tem dito que uma de suas missões é estreitar relações com os parlamentares para mostrar que o STF tem cumprido seu papel no país e não representa um problema, ao contrário do que muitos afirmam. Barroso tem dito aos parlamentares que não há tema tabu e que tudo pode ser discutido no Congresso, mas tem ressaltado sua posição contrária a alterações no funcionamento da Corte.

Na última semana, na palestra inaugural do II Colóquio Franco-Brasileiro de Direito Constitucional, na Câmara dos Deputados, Barroso mandou seu recado sobre o tema: “Mas é preciso que na vida a gente não se assuste com assombração errada. O Supremo não tem sido parte do problema, tem sido parte da solução”, disse.

