Como as campanhas de Tarcísio e Haddad avaliam o desempenho no debate

Atualizado em 11 out 2022, 13h43 - Publicado em 11 out 2022, 14h30

As campanhas dos candidatos ao Governo de São Paulo avaliaram nesta terça o debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad promovido pela Band. Os bolsonaristas apostaram na projeção pessoal do candidato e lembraram de discordâncias à gestão do petista quando foi prefeito.

“O candidato soube explorar muito bem o formato mais dinâmico e a flexibilidade de tempo que foi dada. A estratégia era deixar clara a diferença entre os dois caminhos apresentados pelos candidatos para solucionar os problemas do Estado, apontando as falhas da gestão petista na administração da capital paulista, e isso aconteceu de forma produtiva e civilizada”, disse a campanha de Tarcísio em nota enviada ao Radar.

Já o coordenador do programa de governo de Fernando Haddad, Emídio de Souza, disse à coluna que o petista “mostrou desenvoltura no debate”. Para o deputado estadual reeleito, o candidato ao governo foi assertivo tanto nas propostas, quanto na vinculação do candidato bolsonarista aos problemas do atual governo federal.

“Haddad foi mais político e mostrou que está preparado. Tarcísio, por sua vez, tentou se esquivar, mas acabou admitindo problemas do governo Bolsonaro, como no caso da Farmácia Popular e dos recursos para a merenda escolar. Também errou nome de bairros e soou fake com um compilado de nome de cidades decorados”, avaliou Souza.

O embate entre os candidatos promovido pela Band ocorreu nesta segunda. Os candidatos voltam a se enfrentar na próxima sexta, em debate de Veja, em parceria com Estadão, Rádio Eldorado, SBT, CNN, Terra e Rádio Nova Brasil.