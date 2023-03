‘Como adaptação do teto de gastos, arcabouço fiscal não é ruim’, diz Temer

Em sua primeira avaliação sobre o arcabouço fiscal do governo Lula, Michel Temer diz que a proposta “não é ruim” porque, em sua visão, é uma “adaptação” do teto de gastos instituído no seu governo. Entenda a nova regra apresentada por Fernando Haddad nesta quinta.

Temer destaca que foi a sua gestão que teve a coragem de avançar no debate do controle dos gastos públicos a partir do teto e que a própria lei já previa uma revisão do dispositivo em dez anos. Na prática, o governo atual antecipa esse movimento em três anos sem deixar de seguir, na visão de Temer, a essência da política aprovada em seu governo.

“Tenho muito orgulho de ter inaugurado a tese do teto para os gastos públicos no país”, diz Temer. “A norma já previa uma revisão do teto, o que o governo resolve fazer agora, com essa adaptação”, segue o ex-presidente.