Como a PGR se prepara para os atos bolsonaristas no 7 de setembro

Preocupado com a violência política durante a campanha, Augusto Aras mobilizou a estrutura da PGR no país

para identificar, a partir do trabalho de inteligência, os planos de radicais para os atos bolsonaristas no 7 de setembro.

A atividade foi anunciada durante a reunião na terça-feira passada com parlamentares lulistas, na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília.

O chefe do MPF exaltou a atuação do órgão junto ao STF e aos Ministérios Públicos Militares dos estados para evitar episódios de violência no Dia da Independência do ano passado.

https://youtu.be/z0DfKOHPenw