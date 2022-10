Como a internet afeta os votos é tema de livro recém lançado no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 11 out 2022, 18h17 - Publicado em 12 out 2022, 18h01

Por Ramiro Brites

A ascensão do Twitter, Facebook e Google está “maltratando as nossas eleições, derrubando candidatos convencionais e matando afogados os partidos de centro”. A tese do britânico Martin Moore dá o tom ao livro ‘Democracia Hackeada: o poder das redes sociais como formadores de opinião’.

Ao contrário do que pensavam os idealizadores da internet, para o jornalista e professor do Departamento de Política Econômica da faculdade King’s College de Londres, as redes sociais não são ferramentas “democratizantes”. Ele ainda afirma que essa nova forma de se comunicar gera consequências negativas ao bem-estar social e altera o papel do cidadão.

Apesar de ter sido lançado em inglês em 2019, o livro foi publicado com tradução brasileira neste ano, quando o TSE recebeu mais de 21.000 denúncias de notícias falsas e, para muito, o Brasil passa pela eleição mais polarizada da história. Para Moore, as mídias sociais tem um grande peso nesse contexto, já que as ferramentas digitais utilizam a manipulação de ideias como principal método para atrair a atenção.

Ficha Técnica:

Título: Democracia hackeada

Subtítulo: como a tecnologia desestabiliza os governos mundiais

Autor: Martin Moore

Editora: Hábito

Edição: 1ª.ed. 2022

Páginas: 368

ISBN: 978-65-84795-10-5

Preço: R$ 59,90

