Como a guerra de Putin alivia as pressões sobre o governo Bolsonaro

O Planalto está nas nuvens com Vladimir Putin. O monitoramento do palácio mostra que a guerra tirou Jair Bolsonaro e os problemas do governo da ordem do dia. “Putin reduziu a pancadaria nossa de cada dia”, diz um ministro.

Além de tirar o foco do noticiário sobre as falhas do governo, que avança ainda mais sobre a Amazônia por meio dos aliados no Congresso, a guerra na Ucrânia deu a Bolsonaro o argumento perfeito para justificar fracassos e promessas não cumpridas no seu mandato.

O presidente já colocava a culpa de suas incapacidades gerenciais — o que não é de todo injustificado, justiça seja feita — na pandemia. Agora também terá a guerra como argumento.