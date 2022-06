Como a China está moldando o futuro da economia digital

Evento organizado pela Embaixada da China no Brasil vai discutir nesta semana o impacto da inteligência artificial e big data na economia global.

“Nos últimos anos, as áreas de inteligência artificial e big data têm se desenvolvido rapidamente, criando um grande potencial de cooperação entre a China e o Brasil. Com a participação de duas das mais valiosas big techs chinesas, jD.com e Meituan, e do unicórnio iFood, líder entre as plataformas de delivery no Brasil, este webinar discutirá como essas tecnologias estão moldando o futuro”, diz a embaixada chinesa.