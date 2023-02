Comitiva da Ucrânia virá ao Brasil um ano após início da guerra com Rússia

Uma delegação de representantes da sociedade civil da Ucrânia fará uma visita de quatro dias ao Brasil como parte dos esforços para o fim da guerra com a Rússia. A invasão russa ao território ucraniano completa um ano nesta sexta-feira.

A comitiva visitará São Paulo e Brasília entre 6 e 10 de março. O grupo é composto pela ativista pelos direitos humanos Oleksandra Drik, integrante do Centro de Liberdades Civis (CCL), pelo professor de política comparada da Universidade de Kiev, Olexiy Haran, pela diretora do departamento de cooperação internacional da Câmara de Comércio e Indústria da Ucrânia, Anna Liubyma, e pelo reverendo Ihor Shaban, chefe da comissão para o diálogo Inter-religioso e assuntos ecumênicos da Igreja Greco-Católica Ucraniana.

O grupo pretende ter encontros com membros do governo Lula e do Congresso, além de representantes da sociedade civil, como acadêmicos e ONGs. A ideia é discutir os impactos da guerra no Brasil e propor parcerias entre os países.

Nesta quinta-feira, o governo de Vladimir Putin indicou que está avaliando a sugestão de Lula para a criação de um conselho de países com vistas ao fim negociado da guerra. Os russos também elogiaram a postura do Brasil diante do conflito, mais precisamente a negativa brasileira em fornecer armamentos para a Ucrânia, a despeito do repúdio à invasão feito por Lula em uma nota conjunta com o presidente americano Joe Biden.

