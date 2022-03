Comitê Justiça por Marielle e Anderson cobra respostas sobre os crimes

No próximo dia 14, os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam quatro anos sem respostas das autoridades do Rio. Até o momento não se sabe quem foram os mandantes e quais foram os motivos deste crime político que teve abrangência mundial.

O Comitê Justiça por Marielle e Anderson, composto pelo Instituto Marielle Franco, Monica Benício, Agatha Reis e as organizações Justiça Global, Anistia Internacional Brasil, Coalizão Negra por Direitos e Terra de Direitos, está tentando marcar audiências com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas os representantes do poder público ainda não responderam aos pedidos.