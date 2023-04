Comissões mistas de MPs ficam para depois da Páscoa

Depois de toda a confusão entre Câmara e Senado em torno das comissões mistas de análise de medidas provisórias, o governo articulou nesta segunda para barrar a sessão desta terça-feira que iria instalar os primeiros colegiados.

O receio do governo era não obter quórum nesta Semana Santa. Com isso, as instalações das comissões só ocorrerão depois do feriado da Páscoa.