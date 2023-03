Comissão no Senado quer BC na discussão sobre garimpo em terra indígena

A comissão temporária no Senado que acompanha a crise humanitária na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, votará na manhã desta quinta-feira um requerimento para chamar integrantes do Banco Central e da Receita Federal para falar sobre o garimpo e o comércio ilegal de ouro na região.

Segundo o presidente da comissão e autor da proposta, senador Chico Rodrigues (PSB-RR), a ideia é discutir “providências de rastreabilidade da lavra e comercialização do ouro” com o intuito de buscar soluções para os conflitos em terras indígenas.

Sabe-se que a comercialização de ouro no país é feita por corretoras que dependem de autorização do BC para operar. O requerimento inclui ainda convites a integrantes do Ministério da Fazenda, do Ministério das Minas e Energia e da secretaria-geral da Presidência da República.

A sessão começa às 8h.