Comissão do TSE conclui testes em urnas e atesta ‘maturidade do sistema’

A Comissão Avaliadora do Teste Público de Segurança (TPS) do Sistema Eletrônico de Votação, do TSE, divulgou, nesta segunda, 30, o relatório final sobre a análise das urnas eletrônicas, iniciada em novembro do ano passado.

O documento aponta que “os resultados apresentados demonstram a maturidade dos sistemas eleitorais” desde o início dos eventos do TPS (em 2009) até hoje. O material foi entregue ao presidente da Corte, o ministro Edson Fachin.

Entre outros pontos, o parecer final afirma ainda que, de forma isolada, subsistemas e componentes apresentam espaços para melhoria nos quesitos relativos à qualidade do projeto e à dependência dos mecanismos de segurança externos a ele.

No entanto, a análise geral dos processos e sistemas concluiu que há a garantia da capacidade de se rever os riscos de forma consistente, transmitindo segurança e confiabilidade aos eleitores, “para terem a certeza do valor do voto realizado, amparado pela Justiça Eleitoral”, diz o documento.

Os testes da comissão especial do TSE começaram em novembro do ano passado. Por seis dias, especialistas e peritos tentaram acessar o sistema das urnas para identificar possíveis falhas de segurança — para isso, foram simulados 29 ataques “hackers”. Ao final dos trabalhos, apenas cinco dos 29 “ataques” conseguiram perfurar alguma das instâncias de proteção do TSE — entre elas, os sistemas de transmissão e recepção dos resultados. Mesmo assim, concluíram os especialistas, nenhuma das investidas sequer chegou perto de acessar o sistema das urnas ou da apuração. Em maio deste ano, os cinco ataques “bem-sucedidos” foram repetidos, no Teste de Confirmação. Na ocasião, a Corte anunciou que os investigadores não encontraram falhas no sistema eleitoral, não tendo sido capazes de mudar o resultado da urna ou de fraudar o processo eleitoral. Mesmo com o risco de fraude descartado, o TSE afirmou ter corrigido as falhas que haviam sido apontadas pelo teste de 2021.

O relatório divulgado nesta segunda reúne todas as etapas e as conclusões dos investigadores ao longo dos últimos meses. O documento é assinado pelos dez membros da comissão, composta por representantes do Ministério Público Federal, da OAB, do Congresso Nacional, da Polícia Federal, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e da Sociedade Brasileira de Computação, além de três especialistas da área acadêmica e científica.

