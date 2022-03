Comissão do Senado convoca ministro interino da Educação

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta quinta requerimento de convocação para que o Ministro interino da Educação Victor Godoy Veiga esclareça as denúncias da pasta. A iniciativa da proposta partiu do líder da minoria, senador Jean Paul Prates (PT-RN).

“Esse ministro (Milton), como os antecessores, se revelou incapaz de conduzir os trabalhos do MEC. E, agora, temos esse novo ministro interino, que era o seu assessor e braço direito do ministro Milton Ribeiro. Estamos diante de um caso claro de tráfico de influência e, mais uma vez, a confirmação de gabinete paralelos no governo federal”, defendeu o requerimento o senador Jean Paul.