Comissão do Senado chama Celso Amorim para discutir eleição na Venezuela

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou nesta quinta-feira convites para o assessor especial da Presidência da República Celso Amorim e o chanceler Mauro Vieira prestarem informações sobre a crise na Venezuela diante de suspeitas sobre a eleição presidencial.

Antes de abrir a reunião desta quinta-feira, 8, o presidente da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), teve uma conversa a portas fechadas com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), da qual também participaram os oposicionistas Tereza Cristina (PP-MS) e Ciro Nogueira (PP-PI).

Houve um acordo para a senadora do PP retirar de pauta o requerimento para convocar a embaixadora brasileira na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira.

O Brasil não reconheceu nem contestou a autoproclamada reeleição de Nicolás Maduro. Como mostrou o Radar, os presidentes Lula, Gustavo Petro, da Colômbia, e Andrés Manuel López Obrador, do México, articulam desde a semana passada fazer ligações a Maduro e ao candidato da oposição, Edmundo González.

Calheiros afirmou que Amorim deve comparecer à comissão na próxima quinta-feira. Já o chanceler, segundo ele, estará em viagens fora do país nas próximas duas semanas e ainda dirá quando poderá ir ao Senado.