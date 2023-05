Comissão do Senado aprova indicado de Lula para chefiar a Abin

Giro VEJA - quinta, 4 de maio

A resposta do governo às buscas na casa do ex-presidente e a crise de articulação no Congresso são os destaques do dia

A operação da Polícia Federal que bateu ontem à porta do ex-presidente Jair Bolsonaro ajudou a desviar o foco da crise de articulação vivida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional. Essa é a avaliação que circula nesta quinta-feira no entorno de Lula, um dia depois das buscas realizadas na casa do ex-presidente. Ainda assim, aliados do petista entendem que é cedo para dizer se o impacto no capital político de Bolsonaro é definitivo