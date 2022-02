Comissão convoca Marcelo Queiroga para falar no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Comissão de Desenvolvimento Humano do Senado aprovou nesta segunda a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga para prestar esclarecimentos sobre o atraso na vacinação infantil contra Covid-19.

Os senadores do colegiado também aprovaram convites para que o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, a ministra Damares Alves e o secretário de Ciência do Ministério da Saúde, Hélio Angotti, também falem no Senado sobre uma nota técnica da pasta sobre o enfrentamento ao vírus da Covid-19.