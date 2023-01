Comércio entre Brasil e Estados Unidos bateu recorde em 2022

O comércio entre Brasil e os Estados Unidos em 2022 movimentou 88,7 bilhões de dólares, um dado histórico, segundo levantamento do Monitor de Comércio Brasil-EUA da Amcham. O valor supera em 18,2 bilhões de dólares (25,8%) o recorde anterior estabelecido em 2021.

“Os resultados sem precedentes em todos os principais indicadores do comércio bilateral revelam o momento de forte dinamismo das relações econômicas entre os dois países, bem como o aumento da relevância dos Estados Unidos para o comércio exterior brasileiro”, afirma Abrão Neto, novo CEO da Amcham Brasil, entidade que reúne cerca de 4.000 empresas.

O levantamento mostra que o comércio bilateral teve desempenho acima da média do comércio exterior brasileiro. O crescimento das exportações do Brasil para o mundo foi de 19,3% enquanto para os Estados Unidos foi de 20,2%. Já o aumento das importações totais brasileiras foi de 24,3% enquanto o das compras vindas dos Estados Unidos foi de 30,3%. Com isso, a participação norte-americana na corrente do Brasil subiu para 14,6%, atingindo o nível mais elevado desde o início da pandemia.

“Para 2023, projetamos uma certa estabilidade nos fluxos bilaterais, com valores próximos aos recordes do ano passado. Há oportunidades importantes para ambos os países, como na economia verde e cadeias de suprimentos”, diz Neto.

